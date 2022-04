Hohe Inflation und Krieg trüben die Urlaubsfreude

Urlaub am Meer am beliebtesten

Im Sommer am beliebtesten ist Urlaub am Meer. „Unsere größte Konkurrenz ist das gestiegene Flugangebot ans Mittelmeer“, verdeutlichte Weddig. „Der Ukraine-Krieg hat nicht so große Auswirkungen“, fügte sie hinzu. Das gilt freilich nicht für die CEE-Länder. „Bis vor sechs Wochen dachten wir, dass wir hier das höchste Potenzial an mehr Urlaubern sehen“, so die Geschäftsführerin. Doch seit 24. März kämpfen die Länder mit Krieg, Flüchtlingen und der Inflation.