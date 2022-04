21.076 Neuinfektionen und weitere 36 Todesfälle

Am selben Tag der Vorwoche waren es noch 34.743 Neuinfektionen in Österreich. Bisher gab es in Österreich 3.933.682 positive Testergebnisse. Mit aktuellem Stand (6.4., 9.30 Uhr) waren österreichweit 16.097 Personen mit SARS-CoV-2 Infektion verstorben und 3.674.107 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 2891 infizierte Personen im Spital.