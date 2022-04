Kourtney Kardashian und Travis Barker verheiratet!

Ein Insider enthüllte gegenüber „TMZ“, dass die 42-jährige Kourtney Kardashian und der 46-jährige Travis Barker am Sonntag für die Grammy-Preisverleihung in Las Vegas waren. Im Anschluss an die Show sei das Paar um 1:30 Uhr in der Nacht die Hochzeitskapelle gekommen, um sich trauen zu lassen.