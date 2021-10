Kourtney Kardashian: Verlobung wie „ein Traum“

Kourtney Kardashian und Musiker Travis Barker halten sich als frisch verlobtes Paar nicht zurück. „Meine Verlobte“, schrieb der Rocker am Mittwoch auf Instagram mit einem Rosen- und Herzemoji zu romantischen Fotos des Paares. „Mein Lieblingsmensch in der Welt, mein Verlobter“, kommentierte die 42-Jährige den Eintrag. Auch sie veröffentlichte eine Reihe Fotos auf Instagram mit dem Vermerk, sie sei in der Nacht ständig aufgewacht, in dem Glauben, es sei nur ein Traum.