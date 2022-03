Kourtney Kardashian will Baby mit Travis Barker

Ist nach dieser Show Schluss?

Im Interview mit „Variety“ verriet Kourtney Kardashian zudem, dass sie nicht für den Rest ihres Lebens vor der Kamera stehen wolle. „Ich glaube nicht, dass ich in fünf Jahren noch in einer Show mitspielen werde“, plauderte sie aus. Ihr Plan: „Ich stelle mir vor, dann einfach zu leben.“ Sie strebe einen ruhigeren Lifestyle mit ihrem Liebsten an, fuhr die älteste Kardashian-Schwester fort. Auch ein Umzug „in eine andere Stadt“ sei nicht ausgeschlossen.