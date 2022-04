RB Salzburg gewinnt 1. Final-Spiel gegen Fehervar

Red Bull Salzburg hat im Kampf um den Titel in der ICE-Hockey-League vorgelegt! Die „Bullen“ feierten am Dienstag im ersten Finalspiel nach der zweiten Overtime einen 2:1-Heimsieg über Fehervar und stellten damit in der „Best Of Seven“-Serie auf 1:0. Das nächste Duell steigt am Donnerstag in Ungarn. Goldtorschütze in der zweiten Verlängerung war Danjo Leonhardt (85.).