Handy wird für Studenten zum Türöffner und Ausweis

Alles in einem

Technische Grundlage dafür ist die „ID-Austria“ („E-ID“), die EU-weit als eindeutiger Identitätsnachweis im digitalen Raum genutzt werden kann. Damit der Studentenausweis am Handy auch rechtsverbindlich ist, soll er in Zukunft mit der „ID-Austria“ verknüpft werden. Kolbitsch: „Studierende tragen dann so gut wie alles, was sie brauchen, am Smartphone mit sich: ihren Führerschein, die Jahreskarte der Wiener Linien, ihre Geldbörse (mit Apple Pay, Google Pay etc.), ... - und eben auch ihren Studierendenausweis.“