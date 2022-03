„ID-Austria“ soll ab Sommer Handysignatur ablösen

Die „ID Austria“ als sicherer Schlüssel zu digitalen Services und digitale Unterschrift wird in der gesamten EU anerkannt, kündigte Schramböck an. „Damit stehen den Nutzerinnen und Nutzern nicht nur die zahlreichen Online-Services in Österreich, sondern auch unzählige Anwendungen in ganz Europa zur Verfügung.“ Für Schramböck ist das „ein wichtiger Schritt im gemeinsamen Digitalen Binnenmarkt.“