In diese Kärntner Orte zieht es die Urlauber hin

Familienbetriebe punkten

Blickt man auf die Top Ten an Übernachtungszahlen der 132 Kärntner Gemeinden, liegt St. Kanzian am Klopeiner See mit 737.100 Nächtigungen ganz klar an erster Stelle im Süden. Die Nummer zwei ist Villach mit 514.762 Nächtigungen vor Nassfeld-Pressegger See mit 500.053 Übernachtungen. Laut Touristikern punkten vor allem Familienbetriebe.