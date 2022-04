„Pensionen und Mindestsicherung erhöhen!“

Aber wieso unternimmt die SPÖ nicht mehr, dort, wo sie es könnte? Im roten Wien wurden mit 1. Jänner die Gebühren auf Wasser, Kanal und Müll erhöht. Nächstes Jahr vermutlich auch. Das neue Parkpickerl spült 54 Millionen Euro an Mehreinnahmen in die Stadtkasse. Wien prüft eine Erhöhung der Preise für die Fernwärme. Und Wien Energie, ein Teil der Stadtwerke, ist noch stolz auf den Rekordgewinn, während sich die Wiener finanziell ausbrennen. Da gäbe es genug Potenzial, oder?

Man kann sich nicht in jeder weltweiten Krise als Bundesregierung zurücklehnen und sagen, die Bundesländer haben die Verantwortung, Maßnahmen zu setzen. Da braucht es jetzt, so wie es die deutsche Bundesregierung vorgemacht hat, ein landesweites Paket, das den Menschen sofort hilft. Und für Pensionisten ist eines klar, sie haben eine Pensionsanpassung von 1,8 Prozent, die tatsächliche Teuerung liegt aber bei sechs Prozent. Das heißt, es braucht eine sofortige Pensionserhöhung in der Höhe der tatsächlichen Teuerung, also auf sechs Prozent.