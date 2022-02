Impfpflicht: Rendi will „auf Nummer sicher gehen“

„Wenn wir auf Nummer Sicher gehen wollen, gilt ein klares Ja zur Impfpflicht“, erklärte Pamela Rendi-Wagner in der ORF-„ZiB 2“ am Donnerstag. Man wisse schließlich nicht, ob und welche Virus-Varianten in Zukunft auf das Land zukommen könnten. Die SPÖ habe bereits im vergangenen Jahr auf eine unabhängige Expertenkommission gepocht, die die Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Maßnahmen einschätzt. Sie hoffe nun, dass eine solche nun möglichst rasch auch arbeiten kann, so die SPÖ-Chefin.