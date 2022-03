Salzburgs Bettelverbot vor Verfassungsgerichtshof

Eine Bettlerin aus Rumänien hatte im Dezember 2020 eine Geldstrafe in der Höhe von 100 Euro bekommen, da sie in der Schanzlgasse bettelte. Still am Boden sitzend, wie die Frau beteuert. Sie erhob Einspruch dagegen, der von der Polizei abgewiesen wurde. Auch das Landesverwaltungsgericht wies eine Beschwerde ab.