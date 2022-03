Österreichs Helme in der Ukraine angekommen

Ukrainische Rettungskräfte haben am Mittwoch mit den Bergungsarbeiten in Irpin begonnen. Der Vorort von Kiew war am Montag zurückerobert worden, via Twitter veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen nun das volle Ausmaß der Zerstörung und offenbaren zugleich, dass dringend benötigte Hilfsgüter aus Österreich inzwischen angekommen sind.