Rekruten mussten ihre Helme abgeben

Gewehr, Schuhe und Helm: Im Leben eines Soldaten zählen diese Dinge zu den drei größten Heiligtümern. Man verliert sie nicht, man gibt sie in der Regel auch nicht ab. Pionier-Rekruten in der Schwarzenberg-Kaserne mussten ihren Kevlar-Kopfschutz dennoch an gut 300 Kameraden des 8. Jägerbataillons weiterreichen.