Martina Kuenz in Qualifikation ausgeschieden!

Aus der Traum von der Ringer-Europameisterschaft in Budapest. Martina Kuenz verlor am Mittwoch in der Klasse bis 76 Kilogramm gegen die Lokalmatadorin Bernadette Nagy mit 2:4. Am Tag zuvor hatte es auch das österreichische Freistil-Duo Benjamin Greil und Johannes Ludescher in der Qualifikation erwischt. Am Samstag werden Christoph Burger und Daniel Gastl in der griechisch-römischen Stilart antreten.