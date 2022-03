SSD der Zukunft könnte aktive Kühlung brauchen

SSDs, die Daten auf Flash-Speicher statt Magnetscheiben speichern, verdrängen klassische Festplatten immer stärker aus unseren Computern. Über schnelle PCI-Express-Anbindungen (PCIe) sind um ein vielfaches höhere Datenraten als bei einer Festplatte drin, der Nutzer profitiert von schnellen Programm-Starts und kürzeren Ladezeiten. Langsam gelangt die Technologie aber an einem Punkt an, an dem Hitzeprobleme drohen.