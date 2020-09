„WoW Shadowlands“: Eine SSD wird jetzt Pflicht!

Blizzards Online-Rollenspiel „World of Warcraft“ geht am 27. Oktober mit der Erweiterung „Shadowlands“ in eine neue Runde. Neben neuen Inhalten im Reich der Toten bringt „Shadowlands“ auch höhere Hardware-Voraussetzungen als bisher. Was Ihr PC können muss, damit „Shadowlands“ vernünftig darauf läuft, erfahren Sie hier.