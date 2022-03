Schwedenbomben-Zentrale als „Karmasin-Versteck“

Brief von anonymem Mitarbeiter

In einer einseitigen Anzeige, die der „Krone“ vorliegt, geht es jedenfalls um einen angeblich kleinen verschlossenen Bereich des Karmasin-Ehemannes in der Herstellerzentrale in Niederösterreich, „in dem möglicherweise Unterlagen aus der Firma seiner Frau und auch von Frau Beinschab“ liegen. „Beide Damen waren voriges Jahr zwei- bis dreimal hier und haben Kartons und Mappen angeschleppt. Sie kamen natürlich außerhalb der normalen Bürozeiten, wurden aber doch bemerkt“, so der Insider, der anonym bleiben will, in dem Schreiben. „Man will ja den Arbeitsplatz nicht verlieren.“