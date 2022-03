Neue Details: Beinschab legt gegen Karmasin nach

Nachrichtenlöschung via „Signal“

Und es ist dies nicht die einzige Attacke in der zehnseitigen Extra-Stellungnahme in Richtung Ex-Chefin: So behauptete Beinschab etwa auch, dass Karmasin sie zur Löschung von Daten „ermahnte“. Auch sei Beinschab von ihr um Hilfe gebeten worden, wie man die automatische Löschung von Nachrichten beim Messenger-Dienst „Signal“ aktiviert. Und: Dass man überhaupt via „Signal“ zu kommunizieren begann, geht laut Beinschab auf eine Bitte von Ex-Kurz-Sprecher Johannes Frischmann zurück. Dieser „erklärte der Beschuldigten auch, wie man Signal installiert und benutzt“, heißt es in Beinschabs Protokoll.