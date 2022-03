Türkei entdeckt erneut Seemine im Schwarzen Meer

Die Türkei hat erneut eine Seemine in ihren Gewässern entdeckt. Sie treibe im Schwarzen Meer nahe der bulgarischen Grenze, teilte am Montag das Verteidigungsministerium via Twitter mit. Bereits am Samstag war in der Meerenge Bosporus, die das Schwarze Meer mit dem Mittelmeer verbindet, eine Seemine entdeckt und unschädlich gemacht worden (Video oben).