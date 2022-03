Ukraine und Teuerung: ÖVP startet Klubklausur

Aktuelle Themen zu besprechen

Die Flüchtlingshilfe laufe gut an, meint der ÖVP-Klubchef, aber man wolle wissen, in welchen Bereichen es in der Praxis Handlungsbedarf gebe, „wo drückt der Schuh?“. Auch die Aufstockung des Bundesheer-Budgets werde Thema sein.