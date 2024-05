ESC-Legende Johnny Logan wird nach dem Finale 70

Als er in einem Interview von RTÉ-Radio-Moderator Joe Duffy gefragt wurde, was er denn an der Himmelspforte sagen würde, schmunzelte Johnny Logan und sagte: „Ich habe mein Bestes gegeben, aber es oft vergeigt. Kann ich jetzt bitte meine Eltern sehen?“ Doch tatsächlich denkt der Sänger und Komponist noch lange nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen oder sich gar ins Jenseits zu verabschieden – ganz im Gegenteil. Er ist aktuell auf Tour, die ihn neben zahlreichen anderen Stationen in Europa auch zu Liveauftritten nach Österreich führt. Am 26. Mai ist Logan beim Donauinsel Openair zu hören, am 2. und 5. Oktober in der Kirchberg Arena in Tirol und am 14. Dezember im Portofino Wien.