Mörbisch: Insel für alle, statt Chalets für Reiche

Kurz vor der Gemeinderatswahl im Herbst 2022 wollte Markus Binder, damals ÖVP-Bürgermeister von Mörbisch, sein Wahlversprechen einlösen und die längst überfällige Sanierung jener 80 Meter langen Holzbrücke in Angriff nehmen, die im Strandbad von der Liegewiese am Festland auf eine rund 18.000 m² große Ruheinsel führt, die es sonst nirgendwo am Neusiedler See gibt.