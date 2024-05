In Köln vermisste Dreijährige ist wieder da

Das Kleinkind war am Freitagabend mit seiner Tante im Bürgerpark spazieren, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Dort verlor die Frau das Mädchen aus Kassel, das mit seinen Eltern bei Verwandten in Köln zu Besuch war, aus den Augen. „Die Familie des Kindes ist in Köln vollkommen ortsfremd, sodass keinerlei Anlaufadressen vorliegen“, hatte es in der Mitteilung der Polizei geheißen.