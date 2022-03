Kaserne am Klagenfurter Flughafen wird konkreter

Im Vorjahr hatte Flughafen-Mehrheitseigentümer „Lilihill“ in Klagenfurt große Ausbaupläne präsentiert. Wenig später vermeldete die „Kärntner Krone“ bereits ein Vorhaben des Bundesheeres. Und genau das wird jetzt in einer Absichtserklärung bestätigt, die der „Krone“ vorliegt: Das Verteidigungsministerium will dort eine Kaserne bauen!