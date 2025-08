„Teatro in the City“ eröffnet zum Altstadtzauber

Gerti Höferer eröffnet am Freitag sein viertes Lokal in Klagenfurt, natürlich muss bei ihm der Name „Teatro“ involviert sein: Am Alten Platz entsteht im ehemaligen VIP das „Teatro in the City“. Auch im „Teatro am Markt“, „Teatro am See“ im Strandbad Loretto und dem ersten „Teatro“ in der Theatergasse geht es rund. „Diesmal plane ich eine Aperitifbar“, sagt der Szenewirt.