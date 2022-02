Gerüchte um Großkaserne nahe dem Flughafen

Und so soll der im Verteidigungsministerium ausgeheckte Plan aussehen: Die Bruchbuden namens Laudonkaserne und Windischkaserne samt Militärkommando werden aufgegeben, nahe dem Flughafen wird eine neue Großkaserne errichtet. Auch wenn es niemand bestätigt, der Plan ähnelt sehr dem bereits in Umsetzung befindlichen Großprojekt in Villach. Zu dessen Präsentation am 17. Februar hat sich Ministerin Klaudia Tanner bereits angesagt. In der Draustadt werden sogar drei alte Kasernen zu einer neuen modernen fusioniert.