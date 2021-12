Wie aus dem Flughafen nun „Aviation City“ wird

Raum für Entfaltung

So ist ein Konzept entstanden, das den Flughafen in Zukunft zwar noch als zentralen Bestandteil sieht, aber rundherum Raum für Entfaltung schafft. „Wir streben für den Airport 500.000 Passagiere im Jahr an. Das ist realistisch und etwa 2025/2026 erreichbar“, stapelt Geschäftsführer Nils Witt bewusst tief: „Darauf können wir uns gut ausrichten und in Spitzenzeiten dann fünf bis sechs Maschinen zeitgleich abwickeln.