Neuburger stoppt die Fleischlos-Produktion

40 Millionen Euro investiert

40 Millionen € hatte das Familienunternehmen aus Ulrichsberg in den letzten Jahren in die Produktion der auf Kräuterseitlingen basierenden Fleischlos-Linie “Hermann" investiert, in der alles an der Pilzzucht hängt. 18 Durchwachs- und 20 Erntehallen wurden errichtet, in denen ein optimales Klima für die Kräuterseitlinge herrscht.