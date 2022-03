Bisher 3200 Flüchtlinge in OÖ von Polizei erfasst

Bis zu 1000 Erfassungen pro Tag seien dank den zusätzlichen Geräten in Oberösterreich möglich. Nachdem diese bisher nur in Linz im ehemaligen Postverteilerzentrum und in Wels in der Messehalle möglich sind, werde man Pils zufolge demnächst zudem noch sieben Geräte an Standorten in der Region vom Innenministerium erhalten. Bereits ab dem Wochenende sind zwei mobile Geräte im Einsatz, mit denen die Polizisten etwa zu gehandicapten Flüchtlingen kommen.