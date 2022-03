Nächste Medaille für das rot-weiß-rote Supertalent

Im Kräftemessen der besten Europäerinnen der Jahrgänge 2003 und 2004 fehlten auf Siegerin Pohjolainen am Ende zwar 1,27 Sekunden, auf Silber waren es aber nur acht Hundertstel. Kein Problem für Olivier. „Die Freude über diese Bronzemedaille ist genauso groß, wie über die Medaillen in Kanada“, sagte die Stamser Skigymnasiastin. „Die in Kanada waren vielleicht noch etwas unerwarteter als hier.“