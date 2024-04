Drogensüchtiger wollte Apotheker linken

Am Dienstag muss sich der 34-Jährige für seine jüngsten Verfehlungen am Landesgericht Feldkirch verantworten. Angeklagt war er, weil er sich in einer Apotheke in Dornbirn mehrmals mit gefälschten Rezepten Benzodiazepine und Schlaftabletten besorgt hatte. Gleich zweimal war er auf diese Weise erfolgreich.