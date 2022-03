„Blutiger“ Außenseiter bezwingt den Olympiasieger

„Mir hat es eine Stange ins Gesicht geschlagen“, erklärt Simon Rueland, als er mit blutiger Lippe im Ziel darum zitterte, ob seine Aufholjagd in Durchgang zwei von Erfolg gekrönt sein würde. Doch sie war es! Der 24-jährige Landecker, der zur Halbzeit auf Rang neun - 1,49 Sekunden hinter Leader Fabio Gstrein - klassiert war, ließ in der Endabrechnung dank Bestzeit in Lauf zwei alle hinter sich und holte sich, 21 Hundertstel vor Olympiaheld Johannes Strolz und eine halbe Sekunde vor dem - in keinem ÖSV-Kader aufscheinenden - Salzburger Christoph Meissl, seinen zweiten Staatsmeistertitel nach 2020.