Auroras Zuckermandeln versüßen das Leben

Süße Geschenkidee

Aurora und ihre Familie wohnen in Rankweil, wo sie am Markttag an einem Stand ihre italienischen Zuckermandeln verkauft. Aber nur, wenn es die Temperatur zulässt, denn ihre Ware ist sehr heikel. „Der Zuckerguss ist so dünn, dass er sonst zerbricht“, erzählt sie von der Fragilität. Von den klimatischen Bedingungen her auf der sicheren Seite ist man hingegen, wenn man in ihrem Online-Shop bestellt.