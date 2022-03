Lenker hatte bei Auffahrunfall 1,56 Promille intus

Ein 32-jähriger rumänischer Staatsbürger lenkte am Donnerstag gegen 23.35 Uhr seinen PKW auf der B 148 nach Altheim. In Sankt Peter am Hart musste der 32-Jährige seinen PKW verkehrsbedingt abbremsen. Der nachkommende PKW, gelenkt von einem 33-jährigen deutschen Staatsbürger, fuhr dem Fahrzeug auf.