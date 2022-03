Van der Bellen drängt auf Energie-Alternativen

Bundespräsident Alexander van der Bellen hat an die Geschlossenheit der EU in Sachen Unabhängigkeit von russischem Gas und Öl appelliert. Ziel muss sein, dass „nicht jetzt jeder separat versucht, alternative Energiequellen zu finden, sondern dass wir geschlossen als EU auftreten“, sagte Van der Bellen nach einem Treffen mit dem belgischen Ministerpräsidenten Alexander de Croo im Rahmen seines Staatsbesuchs in Brüssel am Montag.