Ohne Russen-Gas geht es noch nicht

Für relativ rasch machbar hält Helmenstein den Ausbau von Biogas-Anlagen in Österreich, das aus tierischen Abfällen erzeugt wird. „Die Standorte sollten in der Nähe von großen Viehbeständen sein, man kann auch bestehende Anlagen vergrößern.“ Aufgrund der hohen Preise rechnet sich die Biogaserzeugung, mit ihr könnte man bis zu 20 Prozent der Importe ersetzen. Die Inlandsförderung (im Weinviertel) macht etwa sieben bis zehn Prozent des Bedarfes in Österreich aus.