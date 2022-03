Chemie-Schwerpunkt: OMV will raus aus Öl und Gas

400 Millionen Euro für E-Ladestationen und Wallboxen

Weitere Eckpunkte der „Strategie 2030“: Der Geschäftsbereich Refining & Marketing soll ein führender europäischer Anbieter von nachhaltigen Kraftstoffen, Rohstoffen und Mobilitätslösungen werden. So sollen etwa mit Investitionen von insgesamt mehr als 400 Millionen Euro bis 2030 mehr als 2000 E-Ladestationen an Tankstellen, Autobahnen und Transitstrecken sowie rund 17.000 Wallbox-Ladestationen für Firmenstandorte errichtet werden. Zur Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen will die OMV zugleich rund fünf Milliarden Euro in die Entwicklung von CO2-armen Geschäftsfeldern investieren, das heißt in die Geothermie und die Abscheidung und Speicherung von CO2 (CCS).