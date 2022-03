„Präsident Putin, stoppen Sie diesen Krieg!“

Der Reinerlös der Veranstaltung geht an die Volkshilfe und „Nachbar in Not“, wobei der Ticketpreis mit 19,91 Euro auch einen symbolischen Charakter hat - war 1991 doch das Jahr, in dem die Ukraine unabhängig wurde. „,Nachbar in Not‘ wurde vor 30 Jahren gegründet, aber wir hätten nicht gedacht, dass jemals wieder Krieg in Europa sein wird“, sagte Pius Strobl, Leiter des ORF-Humanitarian Broadcasting und somit zuständig für die Hilfsaktion. Er erklärte, dass jede bis Ostern getätigte Spende an „Nachbar in Not“ durch die Bundesregierung verdoppelt wird.