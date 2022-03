Altach-Ladies punkten bei Tabellenschlusslicht

Das 1:0 durch Verteidigerin Jana Sachs, die ihr erstes Bundesliga-Tor erzielte und erst kurz zuvor für die verletzte Briana Woodall eingewechselt wurde, legten die Vorarlbergerinnen den Grundstein für den verdienten Auswärtssieg in Salzburg. In der 87. Minute war es dann Eileen Campbell, die mit einem schönen Distanzschuss zum 2:0 Endstand den Deckel drauf machte. Die erst 16-jährige Rebecca Lins feierte indes in der 68. Minute ihr Bundesliga-Debüt als sie für Lea Grabher im Mittelfeld übernahm. Auch Kapitänin Verena Müller - von ihrer Muskelverletzung genesen - gab ihr Comeback und spielte 90 Minuten durch.