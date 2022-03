Schweizer Ski-Boss sagt Österreich den Kampf an

257 Punkte haben den Schweizer Skirennläuferinnen und -rennläufern zum dritten Triumph im Alpin-Nationencup in Serie gefehlt. Die Wertung ging diesmal wieder an Österreich. Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann zeigte sich jedoch dahingehend zuversichtlich, dass die Schweiz in der Saison 2022/23 zurückschlagen wird.