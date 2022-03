Österreich holt keine Kugel, aber den Nationencup

Österreichs Alpinskiläufer haben sich Platz eins im Nationencup zurückgeholt. Und das, obwohl wie zuletzt 2019/20 keine einzige Kristallkugel an den ÖSV ging. Nach 30 Siegen in Folge (insgesamt 40) hatte sich das Austria Ski Team in den beiden Vorsaisonen jeweils der Schweiz geschlagen geben müssen.