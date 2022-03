Odermatt bis „Mika“: Tops und Flops der Ski-Saison

Spätzünder: Nach dem Rauswurf aus allen Kadern kämpfte sich der Vorarlberger Johannes Strolz (29) zurück, gewann in Adelboden mit dem Slalom sein erstes Weltcuprennen und eroberte bei den Olympischen Spielen in China Gold in Kombination und Teambewerb sowie Silber im Slalom. In Kitzbühel brach Dave Ryding (35) den Bann und holte den ersten Sieg eines Briten im alpinen Ski-Weltcup.