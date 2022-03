Hamsterkäufe in Russland: Menschen horten Zucker

Russlands Wirtschaft befindet sich in der schwersten Krise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991, nachdem Europa und die USA das Land wegen des Einmarschs in die Ukraine am 24. Februar von weiten Teilen der Weltwirtschaft abgeschnitten haben. Zahlreiche internationale Unternehmen haben inzwischen ihren Rückzug aus Russland bekannt gegeben.