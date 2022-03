Neue Sanktionen geplant: Oligarchen unter Druck

Ein weiterer Superreicher, Alexej Mordaschow (seine Luxusjacht wurde in Italien beschlagnahmt), besaß rund 34% am deutschen Reiseriesen TUI. Er hat jetzt 29% der Anteile an eine Firma verkauft, die ihren Sitz auf den britischen Jungferninseln hat. Wer dahintersteht, ist zumindest offiziell derzeit unklar.