Sanktionen wirken, Russland vor Staatsbankrott

Bankrott würde auch Österreich treffen

Ein Bankrott würde auch Österreicher treffen; laut Nationalbank in Wien halten Privatpersonen direkt und über Fonds rund 255 Millionen Euro (230 Mio. Euro) an russischen Wertpapieren. Die Finanzbranche erwartet jedenfalls einen Bankrott. Ratingagenturen haben Russen-Anleihen gerade nochmals auf eine Stufe über dem Totalausfall herabgesetzt. Es wäre nicht das erste Mal. Zuletzt war Russland im Sommer 1998 finanziell am Ende.