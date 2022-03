Vietnam: Keine Quarantäne mehr mit negativem Test

Das Land am Mekong hatte seit Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren seine Grenzen fast komplett für ausländische Gäste geschlossen. Die wichtige Tourismusindustrie in dem beliebten Reiseland liegt seit Beginn der Viruskrise komplett am Boden. Die Omikron-Variante lässt die Corona-Zahlen derzeit in die Höhe schießen - in sieben Tagen wurden den Angaben nach täglich fast 170.000 neue Infektions- und rund 80 Todesfälle registriert.