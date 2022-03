„Salzburg ist schön, aber ich will wieder zurück“

Der große Wunsch, in die Heimat zurückzukehren

In der Ukraine arbeitete sie in einem Reisebüro und als Buchhalterin. Sie hatte das erste Mal ein bisschen Geld auf der Seite und ein schönes Leben. Dann begann der Krieg. Darias Mutter blieb mit den Katzen in der Wohnung zurück. Sie telefonieren täglich. Eine Broschüre aus Israel mit Sicherheitstipps für den Kriegsfall ist ein großer Halt für die Mutter.