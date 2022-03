Kein Regen in Sicht: Österreich trocknet aus

Es klingt irgendwie paradox – obwohl die Temperaturen seit Wochen nachts ins Minus rutschen, brennt im Tiroler Außerfern der Waldboden. Am Wochenende brach in Pinswang an der Grenze zu Bayern ein Feuer aus, das die Einsatzkräfte immer noch in Atem hält. 35 Hektar Wald sind betroffen, drei Löschhubschrauber und 150 Feuerwehrleute sind mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Der Boden muss händisch aufgehackt werden, um die knochentrockenen Wurzeln löschen zu können.