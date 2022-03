Feuer durch Funkenflug: Erneut Waldbrand in NÖ

Trockenheit und Wind

Die aktuell große Trockenheit und auch der Wind begünstigen aktuell die Gefahr von Bränden. In den vergangenen Tagen mussten die niederösterreichischen Einsatzkräfte bereits zu mehreren Bränden ausrücken. So stand etwa am Samstagabend - wie berichtet - in Raabs an der Thaya im Bezirk Waidhofen ein Stück Wald in Flammen. Resperger riet im Gespräch mit der APA angesichts der Trockenheit zu größter Vorsicht. Auch in Kärnten hielt am Sonntag ein Waldbrand im Bezirk Spittal die Einsatzkräfte in Atem.